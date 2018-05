Guinée : le président Alpha Condé présente son nouveau gouvernement

Le Chef de l’Etat a présenté une équipe composée de 33 ministres. Ce nouveau gouvernement intègre certaines figures de l'opposition guinéenne. Il s’agit de Mouctar Diallo, président du parti Nouvelles forces démocratiques (NFD), qui occupe le ministère de la Jeunesse, et Aboubacar Sylla, président du parti Union des forces du changement (UFC) qui occupe le poste de ministre des Transports.



Plusieurs ministres sortants de l’équipe de l’ex-premier ministre, Mamady Youla, ont été remerciés. C’est le cas d’Albert Damantang Camara, Ibrahima Kalil Konaté et Oyé Guilavogui.



Des nouvelles figures ont fait leur entrée, il s’agit entre autres de Tibou Kamara, ministre des affaires présidentielles, Gabriel Curtis, ministre en charge des investissements privés, Mouctar Diallo, au ministère de l’éducation.



Dans cette nouvelle formation figurent quatre femmes qui occupent respectivement les ministères du Plan et du développement économique, de l'Action sociale et de la Promotion féminine, de la Coopération et de l'Intégration africaine et celui de l'Agriculture.



En tout, 14 nouveaux ministres font leur entrée dans le nouveau gouvernement avec des départements stratégiques comme celui de l'Economie et des finances, celui du Budget, des investissements, de la coopération et de l'intégration africaine.



Deux nouveaux départements ministériels ont été crées dans ce nouveau gouvernement. Il s'agit du ministère des Investissements et du partenariat publics privé et celui des hydrocarbures.



La création du ministère des Investissements et du partenariat public privé répond au souci du chef de l'Etat Alpha Condé de booster davantage le secteur privé et consolider les relations entre l'Etat guinéen et les investisseurs privés guinéens et étrangers.