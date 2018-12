Guinée-Bissau : les dirigeants de la CEDEAO pour le maintien du gouvernement de consensus

Les dirigeants de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont réaffirmé, samedi à Abuja, la nécessité de maintenir le gouvernement de consensus en Guinée-Bissau dans sa forme et sa composition actuelles jusqu’aux élections parlementaires du 10 mars 2019.



Dans un communiqué sanctionnant les travaux de la 54è session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, tenue dans la capitale nigériane, ils ont exhorté tous les acteurs impliqués dans le processus électoral à œuvrer en faveur de la tenue effective des législatives en Guinée-Bissau le 10 mars 2019.



Les dirigeants de la communauté ont aussi exhorté les acteurs politiques Bissau-Guinéens à rester fidèles à leur engagement pour la mise en œuvre de la Feuille de route adoptée le 14 avril 2018 à Lomé, tout en donnant mandat au Président en exercice d’instaurer des sanctions, sur proposition du Président de la Commission à l’endroit des acteurs politiques et autres qui enfreignent le bon déroulement du processus électoral.



Toujours dans le cadre des élections dans les pays membres, la Conférence s’est félicitée de la tenue effective, le 20 décembre courant, des élections législatives libres et transparentes au Togo, qui se sont déroulées, selon elle, dans des conditions de paix et de sécurité conformément à la Feuille de route adoptée le 31 juillet 2018.



La conférence a, de même, salué le bon déroulement de l’élection présidentielle au Mali et l’état de préparation des élections générales le 16 février 2019 au Nigéria et de l’élection présidentielle le 24 février 2019 au Sénégal.