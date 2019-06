Guinée Bissau: l'élection présidentielle fixée au 24 novembre prochain

L'élection présidentielle en Guinée Bissau a été fixée au 24 novembre prochain, selon un décret officiel publié, mardi, à la suite de consultations sur les moyens de sortir de la crise politique.



"Le 24 novembre 2019 est la date retenue pour l'élection présidentielle", peut-on lire dans le décret publié après des concertations entre le chef de l'Etat José Mario Vaz, les 49 partis politiques légalement inscrits dans le pays, le gouvernement et la Commission nationale des élections (CNE).



En mai dernier, la CNE avait proposé la date du 3 novembre pour le premier tour du scrutin présidentiel qui doit se tenir cette année, avec un éventuel second tour le 8 décembre.



L'annonce officielle de cette date n'a pas débloqué le contentieux autour de la composition du bureau de l'Assemblée nationale, où le PAIGC et ses alliés contrôlent une majorité de 54 sièges sur 102.



Le Madem, formé par 15 députés frondeurs du PAIGC, et le Parti pour la rénovation sociale (PRS) se partagent les 48 sièges restants de l'Assemblée, respectivement 27 et 21.



Depuis la reprise des travaux parlementaires le 18 avril, les débats achoppent sur le poste de deuxième vice-président de l'Assemblée, revendiqué par le Madem pour un de ses dirigeants, Braima Camara.



Selon des médias locaux, le PAIGC a proposé lundi au président de la République le nom de son président, Domingos Simoes Pereira, au poste de Premier ministre.



Cette décision vient en réponse à une lettre de la présidence de la République, adressée au PAIGC, lui demandant de lui indiquer le nom du Premier ministre qu'il doit nommer.



A rappeler que la non nomination par le chef de l'Etat bissau-guinéen d'un Premier ministre trois mois après les législatives a plongé le pays dans une nouvelle impasse politique.