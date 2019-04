Guillaume Faury: un nouveau patron pour accompagner Airbus vers l'aéronautique du futur

Guillaume Faury, 51 ans, succède mercredi à Tom Enders à la tête d'Airbus où il devra, au-delà du défi de la monter en cadence de la production, négocier le virage vers l'industrie aéronautique du futur grâce au numérique.



Entré à Airbus Helicoptères -à l'époque Eurocopter- en 1998, ce passionné d'aviation a effectué une incursion dans le secteur de l'automobile de 2009 à 2013 comme vice-président exécutif de la recherche et développement du constructeur français Peugeot.



Il est ensuite revenu au sein d'Airbus Helicopters, qu'il a dirigé jusqu'en 2018 en assumant le poste de président au pire moment, peu de temps avant que le secteur offshore, principal client des voilures tournantes, ne plonge dans une crise structurelle liée à la chute des prix du pétrole.



Il est parvenu à limiter les dégâts, grâce à une stratégie d'innovation et un rééquilibrage autour des services et a mis en place une réorganisation de la production afin de réduire les coûts et les délais de fabrication.



En février 2018, il est nommé président d'Airbus aviation commerciale et succède à Fabrice Brégier, emporté par la crise de gouvernance qui a secoué le groupe fin 2017, sur fond d'investigations du Parquet national financier (PNF) en France et du Serious fraud office (SFO) en Grande-Bretagne pour des irrégularités sur des transactions, des faits que le groupe avait lui-même dénoncés en 2016.



M. Faury, désigné comme successeur du président exécutif du groupe Tom Enders le 8 octobre, n'a pas été aux commandes entre 2008 et 2013, soit les périodes visées par les enquêtes en cours.