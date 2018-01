Guerre au Yémen: Oslo suspend ses exportations d'armes aux Émirats

La Norvège a annoncé mercredi avoir suspendu ses exportations d'armes et de munitions aux Émirats arabes unis en raison de leur implication dans la guerre au Yémen.



"L'évolution du conflit armé au Yémen durant l'automne 2017 a été grave et il y a de fortes préoccupations pour la situation humanitaire", a souligné le ministère norvégien des Affaires étrangères dans un communiqué.



Les Émirats font partie de la coalition qui, sous l'égide de l'Arabie saoudite, intervient au Yémen depuis mars 2015. Le conflit a fait plus de 8.750 morts, dont de nombreux civils, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).



La suspension des exportations d'armements, adoptée le 19 décembre dernier, répond à un principe de précaution, rien n'indiquant que des armes norvégiennes aient été utilisées au Yémen, a précisé Oslo.



En 2016, les ventes d'armes norvégiennes aux Émirats arabes unis avaient quasiment doublé par rapport à l'année précédente pour atteindre 79 millions de couronnes (environ 8 millions d'euros au cours actuel).



La Norvège dit aussi ne pas vendre d'armes à l'Arabie saoudite. (afp)