Guergarate: Saisie de 11,940 tonnes de haschich à bord d’un camion TIR à destination d’un pays africain

Les opérations de fouilles et de contrôle aux frontières ont permis de saisir mercredi les quantités de drogues dissimulées dans des meubles de cuisine à bord d’une remorque d’un camion immatriculé au Maroc, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que l’enquête s’est également soldée par l’arrestation du chauffeur du camion âgé de 37 ans et du transitaire au poste frontière.



La quantité totale des drogues saisie a été transmise à l’administration des douanes pour compétence, tandis que les suspects ont été mis à la disposition de l’enquête menée par la brigade de la police judiciaire relevant du district provincial de la sûreté de Dakhla, sous la supervision du parquet compétent, a fait savoir la même source.



Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par les services de la DGSN pour lutter contre le trafic international de drogue et de psychotropes.