Guatemala : le candidat de droite Alejandro Giammattei élu président

Le candidat de droite Alejandro Giammattei a remporté dimanche le scrutin présidentiel au Guatemala, a annoncé le tribunal électoral en faisant état de résultats préliminaires du second tour de ces élections.



Le Dr. Giammattei était crédité de 58,7% des suffrages avec 95% des bulletins dépouillés, selon le décompte communiqué par le Tribunal suprême électoral (TSE). Le parti de son adversaire sociale-démocrate Sandra Torres a reconnu sa défaite.



Le médecin conservateur en est à sa quatrième candidature depuis 2007, à chaque fois pour des partis différents.



Elu sous les couleurs du parti de droite Vamos (Allons-y), M. Giammattei est redouté pour ses colères intempestives et incontrôlables.



Alejandro Giammattei a promis de combattre les criminels et les trafiquants de drogue à coup de "testostérone", et de rétablir la peine de mort. Comme son adversaire sociale-démocrate, il s'est prononcé contre le mariage homosexuel et la légalisation de l'avortement.



Ces élections ont été marquées par une forte abstention de plus de 55%, selon les résultats préliminaires.



Plus de huit millions d'électeurs guatémaltèques étaient appelés à voter dimanche pour élire le successeur du président sortant Jimmy Morales, dont l'unique mandat de quatre ans a été entaché par de nombreux scandales.



La prise de fonction du nouveau président est programmée pour le 14 janvier 2020.