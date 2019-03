Guatemala: au moins 30 personnes mortellement heurtées par un poids lourd

Au moins 30 personnes, dont plusieurs enfants, ont été tuées par un camion qui les a renversés mercredi soir sur une route de Nahuala, village de l'ouest du Guatemala, après avoir perdu le contrôle de son poids lourd, ont annoncé les secours.



"Les pompiers ont comptabilisé au moins trente morts et quinze blessés, dont plusieurs grièvement, alors que les opérations de secours n'ont pas été achevées", a déclaré à la presse le porte-parole de ce service de secours, Cecilio Chacaj.



Les victimes étaient attroupées autour du corps d'un de leurs voisins qui venait d'être mortellement heurté par un véhicule non identifié lorsqu'elles ont été renversées par un poids lourd, a-t-il précisé.



Le conducteur impliqué dans le premier accident a pris la fuite, abandonnant sa victime sur l'asphalte, a ajouté le porte-parole. Des images et des vidéos diffusées par les médias locaux montrent des dizaines de corps gisant au sol et des personnes hurlant en demandant de l'aide.



Selon ces médias, l'attroupement pourrait s'expliquer par l'identité de la victime du premier accident, un notable, président du Conseil communautaire de développement urbain et rural.



D'après l'Organisation mondiale de santé, le Guatemala est l'un des pays où les routes sont particulièrement dangereuses. Les autorités recensaient plus de 1.500 morts en 2013.