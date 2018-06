Groupe A/2éme journée: La Russie s'impose face à l'Egypte et se qualifie pour les huitièmes

La Russie s'est imposée, mardi à Saint-Pétersbourg, face à l'Egypte (3-1) lors de la deuxième journée du Groupe A de la coupe du monde de football 2018 et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. Le premier but de la rencontre a été marqué par le défenseur égyptien Ahmed Fathi contre son camp (47è minute), alors que le deuxième et le troisième ont été l'oeuvre de Denis Cheryshev et Artem Dzyuba respectivement (59è et 62è). Le seul but des Pharaons a été marqué par Mohamed Salah sur penalty à la 73è minute.



Les Russes occupent désormais la première place du Groupe avec six points devant l’Uruguay qui doit disputer son deuxième match face à l'Arabie Saoudite demain mercredi.