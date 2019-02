Grippe H1N1: le nombre de décès au Maroc passe à neuf (ministre)

La cellule centrale de suivi de la situation épidémiologique continue d'assurer la veille épidémiologique et de vérifier toutes les données relatives aux cas d'infection, a déclaré M. Doukkali à la presse au terme d'une réunion de la cellule, relevant que malheureusement, neuf décès ont été enregistrés jusqu'à présent.



Sur les 20% des personnes présentant des syndromes grippaux ou des infections touchant l'appareil respiratoire, 80% sont atteints de grippe H1N1", a précisé le ministre, affirmant que le sous-type dominant H1N1 n'a pas dépassé un taux de 80 %, soit le taux établi par l'Organisation mondiale de la santé.



L'opération de suivi s'effectue au niveau de l'ensemble des centres de santé et des hôpitaux alors que le nombre de personnes qui ont fréquenté les établissements hospitaliers a légèrement augmenté durant la semaine en cours, par rapport aux sept jours précédents, "mais aucun cas particulier n'a été constaté", a relevé le ministre.



M. Doukkali a assuré que la direction des médicaments et la division de l'approvisionnement œuvrent pour mettre les médicaments nécessaires à la disposition de tous les hôpitaux et centres de santé, rappelant que des équipes médicales sont mobilisées en permanence en milieu rural, dans le cadre de l'opération "RIAYA" qui couvre 28 provinces.



Le ministre a, à cet égard, recommandé plus de vigilance notamment pour les personnes âgées, les enfants âgés de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques.