Grèves/réveillon: 35% des TGV en circulation le 1er janvier, 50% le 2 janvier, selon la SNCF

Le trafic ferroviaire demeurera très perturbé la semaine prochaine, la SNCF prévoyant de faire circuler "entre 45% et 50%" des TGV en moyenne lundi et mardi, 35% le 1er janvier et 50% le 2 janvier, a indiqué le groupe ferroviaire à l'AFP.



"Tous les trains qui sont réservables jusqu'au 2 janvier sont garantis", a précisé Pierre Matuchet, directeur production de Voyages SNCF, assurant que tous les voyageurs ayant un billet jusqu'au 2 janvier ont été prévenus du maintien ou non de leur train.