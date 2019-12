Grève: la SNCF assure avoir la capacité de transporter ce week-end tous les passagers ayant un billet TGV

La SNCF aura la capacité de transporter ce week-end tous les passagers ayant déjà réservé un billet dans les TGV pour le départ des congés de Noël, mais avec des changements d'horaires voire d'itinéraire dans la moitié des cas, a assuré mardi la directrice générale de Voyages SNCF, Rachel Picard.



La SNCF va offrir plus de 850.000 sièges alors qu'elle a 850.000 réservations sur le week-end, a-t-elle résumé.



Quelque 53% des passagers ayant déjà réservé un billet de TGV auront leur train confirmé et 15% seront replacés dans un train partant le même jour, a expliqué Mme Picard devant des journalistes.



La situation est plus compliquée pour les 32% restants: "entre 20% et 25%" pourront échanger eux-mêmes, "sans frais, gratuitement", leur billet pour une réservation le même jour et vers la même destination, a-t-elle détaillé. Les autres devront changer d'itinéraire, notamment si leur destination impose une correspondance.



Dans les deux cas, ils seront en concurrence avec les gens qui n'avaient pas encore de billet et qui en cherchent un à la dernière minute.



Mme Picard ne s'est pas exprimée sur le reste des vacances.



"détermination totale"



Le Premier ministre français, Édouard Philippe, a pour sa part affirmé mardi sa "détermination totale" à mener à bien la réforme contestée des retraites, à l'origine d'une grève dans les transports qui dure depuis le 5 décembre.



"Ma détermination, celle du gouvernement, celle de l'ensemble de la majorité est totale", a-t-il martelé devant les députés, défendant "la création d'un régime universel" de retraites à points pour remplacer les 42 régimes actuels.



"Elle est totale sur la création de ce régime universel et sur la nécessité de faire prévaloir l'équilibre du système futur et la remise à l'équilibre du système actuel", a ajouté le chef du gouvernement.



La réforme contestée vise à créer un système universel à points pour remplacer les 42 régimes existants.



Des dizaines de milliers de personnes manifestaient mardi contre la réforme dans plusieurs villes de France, pour la troisième fois depuis le début de la grève. Cette fois-ci, tous les syndicats ont appelé à manifester, y compris les organisations réformistes comme la CFDT, farouchement opposée à la mise en place d'un âge pivot de 64 ans visant à favoriser l'allègement de la durée des cotisations.



Les propos de M. Philippe interviennent la veille de nouvelles discussions avec les organisations syndicales.



"Il n'y a pas de disparition du dialogue social: au contraire, il y a un dialogue social intense", a encore dit le Premier ministre, qui a affirmé ne pas avoir "peur" du débat parlementaire.