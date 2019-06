Grenade: L'initiative marocaine d'autonomie, une "proposition viable" pour résoudre la question du Sahara

La Grenade a salué, lors de la réunion du Comité des 24 des Nations-Unies qui se tient à New York, l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc pour le règlement de la question du Sahara, soulignant qu'elle représente une "proposition viable" pour mettre fin à ce différend régional.



"Nous nous félicitons de l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc en 2007, une proposition viable pour mettre fin à ce différend", a déclaré la représentante de la Grenade à cette réunion, rappelant que le Conseil de sécurité de l'ONU avait salué "les efforts sérieux et crédibles du Maroc" pour la résolution de ce différend.



La Grenade, a-t-elle ajouté, exprime également son "soutien indéfectible" au processus politique en cours engagé par le Conseil de sécurité depuis 2007 en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, fondée sur le compromis concernant le différend sur le Sahara, comme le recommandent les résolutions du Conseil, notamment la résolution 2468 récemment adoptée.



En effet, la Grenade souscrit formellement à la résolution 2468 du Conseil de Sécurité, qui souligne "la nécessité de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable" à la question du Sahara "fondée sur le compromis", a ajouté la diplomate.



La représentante de la Grenade a également salué la tenue des deux tables-rondes organisées sous les auspices des Nations-Unies avec la participation de l'Algérie, du Maroc, de la Mauritanie et du polisario.



Par ailleurs, la diplomate grenadienne a insisté sur l'importance de l'enregistrement des populations dans les camps de Tindouf afin de "garantir la protection et la promotion de leurs droits fondamentaux".