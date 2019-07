Grèce: ouverture des bureaux de vote pour les élections législatives anticipées

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche en Grèce à 07h00 locales (04h00 GMT) pour les élections législatives anticipées où les électeurs vont devoir choisir entre Alexis Tsipras, actuel Premier ministre, et Kyriakos Mitsotakis.



Selon les prévisions, Alexis Tsipras devrait perdre son poste, alors que les analystes estiment que les électeurs ne sont pas prêts de lui pardonner ses promesses non tenues et ses mesures fiscales drastiques pour écarter le "Grexit".



Selon les derniers sondages, le parti de Tsipras "Syriza" est devancé de 9 à 11 points par le parti conservateur "Nouvelle Démocratie", qui devrait remporter 151 à 165 sièges sur les 300 du parlement.



Les bureaux de vote fermeront à 19h00 (16h00 GMT) et au total 9.903.864 personnes inscrites sur les listes électorales sont appelées à départager les deux hommes.



Surgissant dans un pays en pleine crise en 2010, le jeune leader de la gauche radicale, Alexis Tsipras avait été élu sur la promesse d'en finir avec l'austérité. Une promesse non tenue sous la contrainte des créanciers de la Grèce qui a accepté un plan de sauvetage assorti de mesures sévères pour empêcher la sortie de la zone euro.



Suite à son échec aux élections européennes et locales, fin mai et début juin, le Premier ministre, dont le mandat s'achevait théoriquement en octobre, avait convoqué lui-même ces élections anticipées.