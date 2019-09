Grand débat télévisé pour la présidentielle en Tunisie, une première

A huit jours du premier tour de l'élection présidentielle, la Tunisie organise à partir de samedi et sur trois soirées un grand débat entre les 26 candidats, une initiative démocratique d'une ampleur inédite dans le monde arabe.



Présentée par ses promoteurs comme "l'événement" de la campagne électorale et un "tournant" dans la vie politique de ce pays pionnier du Printemps arabe, l'opération mobilise depuis des semaines les médias audiovisuels publics et privés, ainsi qu'une ONG spécialisée dans le débat politique.



Les 26 candidats ont été répartis en trois soirées -9 samedi, 9 dimanche et 8 lundi- pour des émissions de deux heures et demie chacune.



Solennellement intitulée "La route vers Carthage. La Tunisie fait son choix", l'émission sera diffusée sur onze chaînes de télévision dont deux publiques, et une vingtaine de radios. "On ne pourra pas y échapper", s'amuse Belabbes Benkredda, fondateur de l'ONG partenaire de l'opération.



Samedi soir, parmi les "poids lourds" figureront le candidat islamiste Abdelfattah Mourou, le premier président de la Tunisie post-révolutionnaire Moncef Marzouki, l'ancien Premier ministre Mehdi Jomaa, la passionaria anti-islamiste Abir Moussi, ou encore... une chaise vide pour l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui, candidat en prison pour blanchiment d'argent.



Sa participation au débat par téléphone depuis sa cellule a été envisagée par les organisateurs, mais la décision revient à la justice.