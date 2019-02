Grand Prix de France : Bold Eagle en quête de revanche

Disputée sur le parcours de vitesse de 2.100 mètres, le Grand Prix de France opposera pour cette édition onze concurrents, dont Bélina Josselyn, Readly Express et Bold Eagle, les trois derniers champions du monde.



"Dans le Prix d'Amérique, Bold Eagle et son driver Franck Nivard sont mal partis. Bold était beaucoup trop loin dans la course et a fait ce qu'il a pu", a commenté à froid Sébastien Guarato, son entraîneur.



Depuis Bold Eagle, qui avait remporté deux fois le Grand Prix de France (2016-2017) et s'était incliné pour la victoire l'an denier face à Bélina Josselyn en terminant deuxième, tentera de prendre une autre revanche devant des milliers de spectateurs, dont Vaimalama Chaves, Miss France 2019.



"Bold Eagle a conservé sa forme depuis sa 6e place dans l'Amérique. Il revient sur une distance qu'il aime bien et devrait lutter pour la victoire", a confié l'homme du Ménil-Bérard (Orne) qui présentera son champion ferré des antérieurs pour protéger sa corne mais sans fers aux postérieurs pour gagner en vitesse.



"S'il démarre bien et a un bon parcours, Bold peut gagner car c'est le même tracé que celui du Prix de Bourgogne qu'il a remporté", le 30 décembre dernier. Il retrouvera Franck Nivard, 5 fois vainqueur du Grand Prix de France. Bold Eagle est le plus confirmé et le plus titré sur le parcours de 2.100 mètres de la grande piste ce parcours. En 12 tentatives, il s'est imposé 9 fois et a toujours terminé dans les deux premiers.



Sébastien Guarato peut créer la surprise avec Valko Jenilat "lui aussi mal parti dans l'Amérique" et Billie de Montfort "capable d'accrocher une place sur ce parcours" avec Eric Raffin.



Jean-Michel Bazire aux commandes de Bélina Josselyn, l'alezane volante, ralliera de nombreux supporters, dans cette deuxième épreuve de la Triple Couronne, la troisième étape étant le Grand Prix de Paris, le 24 février. Elle devra gagner la "France" puis "Paris" pour coiffer la Triple Couronne, comme Gélinotte, Jamin, Bellino II et Bold Eagle.



Jean-Michel Bazire alignera aussi sur la ligne de départ les 6 ans Looking Superb et Davidson du Pont, respectivement 2e et 4e du Grand Prix d'Amérique.



L'heure de la revanche va sonner aussi pour le suédois Readly Express pour sa première participation dans le Grand Prix de France, lauréat de l'Amérique en 2018 et troisième cette année. Son pilote Björn Goop visera un troisième sacre dans la course, après ses succès avec Noras Bean (2014) et le légendaire Timoko en 2015.