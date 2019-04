Grand Prix Hassan II de tennis à Marrakech : Le trio français Simon, Paire et Tsonga et l'Espagnol Andujar en demi-finales

Le tenant du titre, l’Espagnol Pablo Andujar a été le premier qualifié pour le dernier carré en profitant du forfait de son adversaire du jour, le Tchèque Jiri Vesely. Il retrouvera ainsi en demi-finale le Français Gilles Simon qui a pris le dessus sur le Japonais Taro Daniel en deux sets (6-4/7-5).



L'autre demi-finale mettra aux prises Jo-Wilfried Tsonga (Wild card), qui a dominé l’Italien Lorenzo Sonego en deux sets (6-3/6-2), et son compatriote Benoit Paire, vainqueur en deux sets (6-1/6-3) face à l’Espagnol Jaume Munar, qui avait créé la sensation en quarts de finale en éliminant, jeudi, le numéro 3 mondial et tête de série numéro 1 du tournoi, l’Allemand Alexander Zverev.



Organisé par la Fédération Royale Marocaine de Tennis et doté d'un prix de 560.000 euros, dont 90.000 euros au vainqueur, ce tournoi de tennis sur terre battue, qui renoue avec sa ville de naissance, le Grand Prix Hassan II ayant pris ses marques dans la cité ocre il y a 35 ans avant de déménager à Casablanca, a été placé sous la direction de l’ancien champion de tennis marocain Hicham Arazi.