Golfe : Abou Dhabi exhorte au dialogue pour réduire les tensions

Les Emirats arabes unis ont exhorté dimanche au dialogue pour réduire les tensions croissantes dans le Golfe, en particulier entre les Etats-Unis et l'Iran après la destruction par Téhéran d'un drone américain.



"Les tensions dans le Golfe ne peuvent être réglées que par des moyens politiques", a écrit sur Twitter le ministre d'Etat aux Affaires étrangères, Anwar Gargash.



"La crise qui se prépare depuis longtemps exige (...) de trouver des solutions politiques par le dialogue et les négociations", a-t-il insisté.



Le responsable émirati, dont le pays est parmi les plus influents dans le Golfe, a par ailleurs estimé que la participation des acteurs régionaux était "importante pour parvenir à des solutions durables".



Selon l'Iran, le drone américain abattu jeudi avait décollé des Emirats arabes unis. En signe de protestation, le chargé d'affaires émirati a été convoqué au ministère iranien des Affaires étrangères à Téhéran.



Etats-Unis et Iran ont beau répéter ne pas chercher la guerre, la tension n'a cessé de monter entre les deux pays et la multiplication des incidents dans le Golfe fait craindre un embrasement.



Donald Trump a affirmé avoir renoncé vendredi à la dernière minute à donner son feu vert à des frappes contre l'Iran pour éviter un lourd bilan humain, tout en maintenant ses menaces de représailles contre Téhéran, à la suite de l'affaire du drone abattu.