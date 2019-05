Golf - Premier titre pour Homa au Wells Fargo Championship

L'Américain Max Homa a ouvert son palmarès sur le circuit professionnel américain de golf (PGA) en s'imposant dimanche au Wells Fargo Championship à Charlotte (Caroline du Nord).



Homa a bouclé le 4e tour avec une carte de 67 (-4) et affiche un total de 269 (-15).



Son compatriote Joel Dahmen termine deuxième, à trois coups de Homa. L'Anglais Justin Rose, N.2 mondial et vainqueur de l'US Open en 2013, complète le podium avec quatre coups de retard.



Homa, dont le meilleur résultat était une sixième place au Sony Open à Hawaii en 2015, obtient, à 28 ans, la plus belle victoire de sa carrière.



"Je suis sur un nuage. [...] Je n'avais jamais connu ça auparavant", a réagi Homa, 417e au classement mondial.



L'Américain Jason Dufner, qui était le leader depuis le 2e tour, échoue à la quatrième place, à six coups du vainqueur, en compagnie de Sergio Garcia, Rickie Fowler et Paul Casey.



Classement final du Wells Fargo Championship (après le 4e et dernier tour, par 71):



1. Max Homa (USA) 269 (69-63-70-67)



2. Joel Dahmen (USA) 272 (66-66-70-70)



3. Justin Rose (ENG) 273 (70-67-68-68)



4. Sergio Garcia (ESP) 275 (69-73-65-68)



. Rickie Fowler (USA) 275 (71-70-66-68)



. Paul Casey (ENG) 275 (69-71-66-69)



. Jason Dufner (USA) 275 (68-63-71-73)



8. Kyle Stanley (USA) 277 (69-69-71-68)



. Jhonattan Vegas (VEN) 277 (72-67-69-69)



. Keith Mitchell (USA) 277 (68-74-66-69)



. Rory McIlroy (NIR) 277 (66-70-68-73)



. Pat Perez (USA) 277 (69-68-66-74)



13. Shawn Stefani (USA) 278 (76-65-70-67)



. Jim Knous (USA) 278 (68-72-70-68)



. Adam Schenk (USA) 278 (67-74-67-70)



. Vaughn Taylor (USA) 278 (68-71-68-71)



. Seamus Power (IRL) 278 (69-68-69-72)