Golf : Le golfeur américain Tiger Woods remporte Masters d'Augusta

Classé 12ème mondial, l'ancien roi incontesté du golf, ne s'était plus imposé dans un tournoi majeur depuis l'US Open 2008.



Il n'est plus qu'à trois longueurs du record de victoires en Grand Chelem du légendaire Jack Nicklaus et totalise désormais 81 titres PG, à un succès du record de son compatriote Sam Snead.



Tiger Woods a devancé avec un total de 275 (-13) d'un coup ses compatriotes Dustin Johnson, Xander Schauffele et Brooks Koepka, 2e ex aequo (276, -12)



Au terme d'un 4e tour au scénario riche en rebondissements, qui a vu l'Italien Francesco Molinari perdre pied, Woods a réussi l'un des come-backs les plus incroyables de l'histoire du golf, voire du sport.



Il y a encore seize mois, il était donné perdu pour le golf après avoir subi quatre opérations du dos entre 2014 et 2017.