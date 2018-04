Godard, Garrone ou Spike Lee en compétition au 71e Festival de Cannes

Les réalisateurs franco-suisse Jean-Luc Godard, avec "Le livre d'image", italien Matteo Garrone avec "Dogman" ou américain Spike Lee avec "BlacKKKlansman" seront cette année en compétition au Festival de Cannes, ont annoncé jeudi les organisateurs.



Les Français Stéphane Brizé avec "En guerre", Christophe Honoré avec "Plaire, aimer et courir vite" et Eva Husson avec "Les Filles du soleil", l'Américain David Robert Mitchell avec "Under the silver lake", le Chinois Jia Zhangke avec "Ash is Purest White", le Japonais Hirokazu Kore-Eda avec "Shoplifters" ou l'Iranien Jafar Panahi avec "Three faces" seront également en lice pour la Palme d'or du 8 au 19 mai.