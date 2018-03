Gilles Pargneaux, président du groupe amitié UE- Maroc, reçoit une délégation d’élus et associatifs franco-marocains

Les Marocains et les Belgo-marocains sont le groupe ethnoculturel issu de l'immigration le plus important du pays. Ils sont près de 530 000, davantage issus de la deuxième génération que la première. Près de la moitié de la population d’origine marocaine est installée dans la région de Bruxelles et 30% dans la région flamande et 15% dans la région Wallande. La majorité des personnes d’origine marocaine sont nées en Belgique et 80 % d’entre elles possèdent la nationalité belge.



Une communauté très visible avec une forte présence dans le paysage politique avec des dizaines d’élus et des personnalités assez présentes dans le monde des médias, de la culture, des arts et du sport, souligne l’ambassadeur.



M. Ameur observe que les Marocains d’Europe seraient un grand atout pour les relations diplomatiques, politiques, économiques et entrepreneuriaux entre le Maroc et l’Europe. L’échange entre la délégation et l’ambassadeur a porté également sur le renforcement des échanges culturels entre les composantes de la diaspora, partout dans les pays d’accueil pour faire exister les valeurs du vivre ensemble, de la solidarité et de la paix.