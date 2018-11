"Gilets jaunes": plus de 1.000 rassemblements et 50.000 manifestants en France annonce Castaner

Le mouvement des "gilets jaunes" a donné lieu à plus d'un millier de rassemblements à travers la France, avec quelque 50.000 manifestants, a déclaré samedi matin le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.



On dénombrait sur le territoire "1.083 points de tension et 50.000 personnes sur ces points", a déclaré le ministre. Il n'y a quasiment pas de point de blocage: seuls sont bloqués des points d'accès mais aucun axe stratégique, a-t-il précisé, avec "une répartition (des blocages) assez différente d'un département à l'autre".