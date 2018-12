"Gilets jaunes": la délégation LFI à Matignon sans Mélenchon

LFI, reçue à 17H00 par Edouard Philippe, qui lance une grande consultation politique après les graves éruptions de violence du week-end, "sera représentée par Charlotte Girard et Manuel Bompard", respectivement co-responsable du programme et directeur des campagnes du mouvement, et la députée Mathilde Panot, a précisé cette source.



"Jean-Luc Mélenchon n'est pas chef de parti et ne pouvait se rendre disponible", a commenté son entourage auprès de l'AFP, qui réfute tout "sens politique" à cette absence.



Alexis Corbière, député proche du chef de file insoumis, a expliqué de son côté sur franceinfo: on peut "porter des idées sans que ce soit par Jean-Luc Mélenchon", et "j'espère qu'il (Edouard Philippe, NDLR) ne veut pas rencontrer uniquement Jean-Luc Mélenchon mais ce que nous représentons". Ce dernier "avait aussi d'autres choses importantes à faire", a-t-il ajouté.



Pour M. Corbière toutefois, "la difficulté c'est que nous y allons mais le Premier ministre et le président de la République ont beaucoup cadré ces entretiens en disant qu'ils ne bougeraient pas, notamment sur l'augmentation du prix du diesel à partir du 1er janvier". D'où "pas vraiment de signe d'ouverture" de la part de l'exécutif, a-t-il regretté.



Face à cette "révolte qui va très loin" et "nécessite des réponses immédiates", Alexis Corbière a réitéré les demandes de LFI: suspension de la hausse des prix des carburants au 1er janvier et rétablissement de l'impôt sur la fortune qui "permettrait d'avoir 4,5 milliards d'euros" de "recettes immédiates".



Il a également rappelé la motion de censure que les députés LFI, aux côtés des députés communistes, comptent déposer cette semaine à l'Assemblée nationale. "Ce gouvernement n'a plus de légitimité pour avancer car il se heurte à une opposition du peuple très forte", a-t-il justifié.