Gilets jaunes: l'ONU réclame à la France une enquête sur "l'usage excessif de la force"

L'ONU a fait savoir ce mercredi qu'elle réclamait à l'État français de mener une "enquête approfondie" sur "l'usage excessif de la force" par la police et la gendarmerie contre les manifestants.



Dans le collimateur de la Haut-Commissaire aux droits de l'homme: les violences policières qui se seraient produites depuis la mi-novembre. Elles font régulièrement l'objet de protestations de la part de formations politiques, notamment La France insoumise.



"Nous encourageons le gouvernement (français) à poursuivre le dialogue et demandons urgemment une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force", a déclaré Michelle Bachelet dans un discours prononcé devant le Conseil des droits de l'homme à Genève.



Plusieurs formations politiques en France, notamment à gauche, estiment que policiers et gendarmes ont fait usage de ripostes démesurées face aux gilets jaunes.