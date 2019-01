Gilets jaunes: après la cagnotte en faveur du boxeur, un élu ouvre une cagnotte pour les forces de l'ordre blessées

Renaud Muselier a choisi la plateforme Leetchi pour sa cagnotte, la même qui accueille aussi la cagnotte de soutien à Christophe Dettinger. « En dehors du caractère absolument amoral de cette démarche qu'il convient de dénoncer, il est de notre devoir en tant qu'amoureux de la République de répondre à cette initiative », déclare dans un communiqué, reproduit sur Leetchi, l'ex-secrétaire d'État aux Affaires étrangères. « Quand on s'attaque à un policier, à un gendarme ou à un sapeur-pompier, c'est en réalité à la France que l'on s'attaque », écrit Renaud Muselier.



Lundi 7 janvier, une cagnotte a été créée sur la plateforme internet Leetchi.com, pour soutenir Christophe Dettinger, l'ancien boxeur qui a reconnu avoir frappé deux gendarmes à Paris samedi dernier. Il a été placé en garde à vue. En 24 heures, cette cagnotte a connu une participation impressionnante (117.000 euros).



Face aux critiques, la plateforme Leetchi a indiqué que cette cagnotte était conforme à la réglementation et s'engage à ce que les fonds servent uniquement à financer les frais de justice de Christophe Dettinger..



Quant à la cagnotte de l'élu, c'est pour soutenir les 1 050 policiers, gendarmes et pompiers blessés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. « Celles et ceux qui mettent leur vie en danger pour protéger la nôtre et faire respecter l'ordre républicain en France font face à un déferlement de violence et de haine absolument intolérable », ajoute-t-il. Peu avant 17 heures ce mardi, plus de 80 800 euros avaient été versés sur cette cagnotte.