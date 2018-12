Gilets jaunes : Trump attaque de nouveau l'accord de Paris sur le climat

Donald Trump a critiqué une nouvelle fois samedi l'accord de Paris sur le climat, estimant que le mouvement des "gilets jaunes" en France était la preuve que cet accord "ne marche pas" et affirmant, sans preuves, que des manifestants scandaient "Nous voulons Trump".



"L'accord de Paris ne marche pas si bien que ça pour Paris. Manifestations et émeutes partout en France", a écrit sur Twitter le président américain alors que des manifestants défilaient dans le pays pour une quatrième journée d'actions.



"Les gens ne veulent pas payer de grosses sommes d'argent, beaucoup aux pays sous-développés (qui sont gouvernés de manière discutable), avec l'objectif, peut-être, de protéger l'environnement", a poursuivi le 45e président des Etats-Unis, coutumier des tweets matinaux.



Ce n'est pas la première fois que le locataire de la Maison Blanche donne son opinion sur ce mouvement. Il avait déjà ironisé mardi sur les concessions faites par Emmanuel Macron aux "gilets jaunes", estimant que l'accord de Paris était voué à l'échec.



Cette nouvelle attaque intervient au moment même où près de 200 pays sont réunis à Katowice, en Pologne, pour la 24e conférence mondiale sur le climat.



"Ils chantent +Nous voulons Trump+. J'adore la France", a conclu le président américain, sans apporter de preuves.



Donald Trump avait retweeté mardi le message de Charlie Kirk, un commentateur conservateur, selon lequel la France est secouée par des émeutes "en raison de taxes d'extrême gauche sur l'essence" et qui ajoutait : "Les gens scandent +Nous voulons Trump+ dans les rues de Paris".



Selon les services de fact-checking de l'AFP, il semblerait que Charlie Kirk se soit basé sur une vidéo publiée le 2 décembre sur Twitter. Présentée comme ayant été filmée en France, cette vidéo vient en réalité de Londres, et date probablement de juin.