"Gilets jaunes": Edouard Philippe au 20H de France 2 dimanche soir

Le Premier ministre Edouard Philippe sera l'invité du journal de 20H dimanche soir, au lendemain du mouvement des "gilets jaunes" contre la hausse des taxes sur le carburant, ont annoncé la chaîne et Matignon.



Après la mobilisation de samedi, qui a rassemblé près de 288.000 personnes dans toute la France, des blocages se poursuivaient dimanche par endroits et les regards se tournaient vers l'exécutif, interpellé par les oppositions.