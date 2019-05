Gilets jaunes": 18.600 manifestants en France samedi dont 1.200 à Paris (Intérieur)

Quelque 18.600 "gilets jaunes" ont manifesté samedi en France, un chiffre proche de celui de la semaine passée qui marquait la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement il y a presque six mois, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.



Pour ce 26e samedi de mobilisation, 1.200 personnes ont défilé dans les rues de Paris. Le comptage des autorités est contesté par les "gilets jaunes", qui ont dénombré sur la journée plus de 37.000 manifestants.