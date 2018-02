Ghouta orientale: Ankara appelle Moscou et Téhéran à "stopper" le régime syrien

La Turquie a exhorté vendredi la Russie et l'Iran, principaux soutiens du président Bachar al-Assad, à "stopper" le régime syrien dont l'aviation pilonne depuis plusieurs jours le fief rebelle de la Ghouta orientale, tuant de nombreux civils.



"Il faut que la Russie et l'Iran stoppent le régime", a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu, estimant que l'offensive dans la Ghouta orientale et dans la province rebelle d'Idleb étaient "contraires" aux accords négociés par Ankara, Moscou et l'Iran dans le cadre du processus d'Astana. (afp)