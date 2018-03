Gérard Depardieu a voté pour la présidentielle russe à Paris

Citoyen russe depuis 2013, l'acteur français Gérard Depardieu a voté dimanche à Paris pour la présidentielle en Russie, a-t-on appris auprès de l'ambassade de Russie en France.



"Nous pouvons vous confirmer qu'il a déjà voté", a-t-on indiqué à la représentation diplomatique à Paris, en précisant que l'ambassade avait publié sur les réseaux sociaux (Twitter et Facebook) une photo de ce monument du cinéma français en train de glisser son bulletin dans l'urne.



"Gérard Depardieu a voté au bureau de vote de l'ambassade de Russie en France pour l'élection du président de Russie. Venez !", proclame le tweet en russe de l'ambassade de Russie.



Sur Twitter également, Lucas Léger, reporter pour RT France, antenne en français d'une chaîne publique russe, a publié une vidéo de l'acteur, manifestement très agacé par sa tentative d'interview, avec le commentaire: "Gérard #Depardieu n'aime pas qu'on le dérange quand il fait son devoir de citoyen #Russe".



Depardieu, 69 ans, s'est vu accorder la citoyenneté russe en 2013 par le président Vladimir Poutine, qui devrait être réélu haut la main ce dimanche à la tête de l'État russe.



Il avait alors été au coeur d'une polémique causée par sa décision de quitter la France pour protester contre le projet du président français d'alors, le socialiste François Hollande, de taxer à hauteur de 75% les plus hauts revenus.



Gérard Depardieu est officiellement enregistré en tant que résident et entrepreneur individuel à Saransk, ville de 300.000 habitants située à 650 kilomètres à l'est de Moscou. (afp)