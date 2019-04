"Génocide arménien" : Erdogan critique vertement Macron

Pour la première fois cette année, la France a organisé une journée de commémoration du génocide arménien le 24 avril. Samedi 27 avril, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'en est pris à Emmanuel Macron. En effet, il critique vertement sa décision d'instaurer cette journée de commémoration. Ankara rejette la dénomination de « génocide arménien ».



« Adresser un message aux 700 000 Arméniens qui vivent en France ne te sauvera pas, M. Macron », a déclaré Recep Tayyip Erdogan dans un discours devant des responsables de son parti à Kizilcahamam, au nord d'Ankara. « Apprends d'abord à être honnête en politique, si tu ne l'es pas, tu ne pourras pas gagner », a-t-il poursuivi, assurant l'avoir déjà dit directement au président français « de nombreuses fois ».



Selon Recep Tayyip Erdogan, si la Turquie avait fait ce qui lui est reproché, « on ne pourrait pas parler de millions d'Arméniens qui vivent dans une large zone, de l'Europe à l'Amérique, de l'Afrique du Nord au Caucase ».



En février, le président turc avait qualifié son homologue français de « novice » en politique et reproché à la France d'avoir elle-même commis un « génocide » en Algérie pendant la période coloniale et d'avoir également pris part au génocide au Rwanda.