Gaza : entrée en vigueur d'un cessez-le-feu

Après deux jours de tensions, qui ont fait 23 morts du côté palestinien, l’Egypte a réussi à parvenir à un accord de cessation des hostilités entré en vigueur à 04H30 (01H30 GMT), ont indiqué des responsables du Hamas et du Jihad islamique, deuxième force dans la bande de Gaza.



La bande de Gaza a été pendant deux jours le théâtre de la plus grave flambée de violences depuis la guerre de 2014. Des centaines de roquettes ont été tirées de la bande de Gaza vers Israël qui a lancé des centaines de frappes contre des cibles et des combattants dans l’enclave.



L'accord trouvé dans la nuit prévoit des mesures quant aux zones de pêche gazaouies en Méditerranée et une amélioration de l'approvisionnement en électricité et en combustible dans l’enclave de deux millions de personnes durement éprouvée par les guerres et le blocus imposé par Israël depuis plus de dix ans.



Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres avait appelé dimanche à "une retenue maximale" et à une "désescalade immédiate".