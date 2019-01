Gaza: distribution d'une aide financière qatarie aux pauvres

Des centaines d'habitants faisaient la queue devant les bureaux de poste de la bande de Gaza pour percevoir une aide de 100 dollars chacun.



L'ambassadeur du Qatar à Gaza, Mohammed al-Emadi, cité par des médias palestiniens, avait indiqué précédemment que l'argent du Qatar irait aux pauvres, qui représentent la moitié de la population.



"L'aide accordée par le Qatar aux familles dans le besoin entrera à Gaza samedi et sera distribuée à 94.000 familles", avait-il précisé.



La moitié de l'aide sera distribuée samedi et le reste dimanche, avait-t-il ajouté, précisant que chaque famille recevrait 100 dollars.



Le Qatar a promis une aide de 90 millions de dollars en six tranches mensuelles dans le cadre d'un accord informel conclu en novembre entre Israël et le Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza.



Dans le cadre de cet accord, Israël a autorisé l'argent à transiter par son territoire en échange d'un calme relatif à la frontière avec la bande de Gaza.



L'aide qatarie était essentiellement destinée à payer les salaires des fonctionnaires du Hamas, mais cinq millions de dollars devaient revenir chaque mois aux pauvres.



L'aide du Qatar est vue comme un facteur significatif pour diminuer les tensions entre Palestiniens et Israéliens dans l'enclave qui a frôlé une nouvelle guerre en 2018.



Mais la question de l'acheminement de l'argent qatari a fait l'objet de tensions majeures cette semaine, le Hamas ayant refusé de l'accepter, affirmant qu'Israël cherchait à modifier les conditions de l'accord.



Vendredi, l'ambassadeur Mohammed al-Emadi avait indiqué que l'aide de son pays transiterait désormais par l'ONU et serait consacrée à des projets humanitaires dans le territoire palestinien.