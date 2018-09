Gaza: décès d'un Palestinien blessé par balles

Agé de 16 ans, l'adolescent avait été blessé par balles le 3 août à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, territoire coincé entre Israël, l'Egypte et la Méditerranée, a ajouté le ministère.



L'enclave palestinienne est le théâtre de manifestations depuis le 30 mars le long de la barrière avec Israël pour demander la levée du blocus israélien et pour le droit au retour des Palestiniens qui ont été chassés ou ont fui leurs terres à la création d'Israël en 1948.



Ce décès porte à 180 le nombre de Gazaouis tués par des tirs israéliens depuis le 30 mars, pour la majorité lors de manifestations à la frontière.



Israël accuse le Hamas, le mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza, d'orchestrer les manifestations et soutient que les soldats ne font que protéger la frontière pour éviter des infiltrations de Palestiniens.



Israël et le Hamas se sont affrontés durant trois guerres depuis 2008.