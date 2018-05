Gaza : au moins 52 palestiniens tués par des tirs israéliens

Au moins 52 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens dont 8 mineurs, lundi à Gaza où des dizaines de milliers de personnes manifestent contre le transfert à Jérusalem de l'ambassade des Etats-Unis en Israël, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé.



Ces décès portent à 106 le nombre de Palestiniens tués dans la bande de Gaza depuis le début des manifestations de la "Grande Marche du Retour" le 30 mars. De son côté, Riyad Mansour, ambassadeur palestinien auprès de l'ONU a indiqué dans une déclaration relayée par les médias que "plus de 2.000 (Palestiniens) ont été blessés" par les tirs israéliens.



"Nous condamnons dans les termes les plus forts ces atrocités par les forces israéliennes d'occupation, qui ont utilisé une forte puissance de feu contre des civils qui ont le droit de manifester pacifiquement et qui l'ont fait", a-t-il souligné. Ce nouveau bilan fait de lundi la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de l'été 2014.