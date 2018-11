Gaza: Macron "condamne fermement" les tirs de roquettes du Hamas, appelle à "éviter toute escalade" (Elysée)

Emmanuel Macron a "fermement condamné les nombreux tirs de roquettes par le Hamas" sur Israël et appelé mardi les parties "à éviter toute escalade et un nouveau cycle de violence meurtrier", lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon l'Elysée.



Le président français a également "exprimé sa solidarité aux populations touchées", a fait savoir l'Élysée. Le Hamas et les groupes armés palestiniens ont annoncé mardi soir un cessez-le-feu avec Israël, conclu indirectement par intercession égyptienne, après la plus sévère confrontation entre les deux camps depuis la guerre de 2014.