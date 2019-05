Gaza : "Condamnation ferme" des tirs, la violence "doit cesser" (Macron)

Le président français Emmanuel Macron a lancé dimanche une "condamnation ferme des tirs de Gaza" et souligné que le cycle de la violence devait "cesser", après une nouvelle escalade entre Israël et des groupes armés de la bande de Gaza qui a fait 4 morts côté israélien et tué 23 Palestiniens depuis samedi.



"La France soutient la médiation de l’ONU et de l’Égypte. Je réaffirme le droit d’Israël à la sécurité, et la légitimité des aspirations du peuple palestinien", a twitté le chef d'Etat.