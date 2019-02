Gaza: 19 Palestiniens et un soldat israélien blessés dans des heurts

Un soldat israélien et 19 Palestiniens ont été blessés dimanche soir durant des heurts dans le nord de la bande de Gaza, selon l'armée israélienne et des sources médicales palestiniennes.



"Durant des émeutes violentes dans le nord de la bande de Gaza, des dizaines de Palestiniens ont jeté des engins explosifs et des pneus brûlés vers les soldats" israéliens, a rapporté un communiqué de l'armée.



"Un soldat a été blessé par un engin explosif", ajoute le communiqué.



L'armée a également tiré en direction de deux postes militaires du mouvement islamiste Hamas, dans cette zone, selon un communiqué.



A Gaza, le ministère de la Santé du mouvement islamiste Hamas a pour sa part annoncé dans un communiqué que 19 Palestiniens avaient été blessés par des balles réelles lors de ces heurts.



La bande de Gaza, coincée entre Israël, l'Egypte et la Méditerranée et éprouvée par les guerres, la pauvreté et les blocus israélien et égyptien, est le théâtre depuis mars 2018 de protestations hebdomadaires, généralement accompagnées de violences, le long de la barrière.



Au moins 250 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis cette date, la grande majorité le long de la frontière, et les autres dans des frappes israéliennes en représailles à des actes hostiles en provenance de l'enclave gouvernée sans partage par le Hamas.



Deux soldats israéliens ont été tués depuis cette date.



Israël accuse le Hamas d'instrumentaliser la protestation et assure ne faire que défendre sa frontière.