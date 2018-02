Galice: Mohamed Cherif signe un accord de coopération entre le CRT de Dhakla et la Fondation Ourense

M. Carballo a fait savoir que les deux parties formeront un groupe de travail qui aura pour mission de concrétiser l’objectif de la participation du Royaume à la prochaine édition du Salon, se disant ravi de jeter les bases de cette coopération qui permettra à Expourense d’accéder au marché africain par la porte du Maroc et de la région de Dakhla Oued-Eddahab.



Pour sa part, le conseiller délégué du CRT de Dakhla Oued-Eddahab, Mohamed Cherif, a indiqué que cet accord ambitionne de développer les relations entre les deux parties dans les domaines du tourisme et de la gastronomie, en tant que vecteurs de rapprochement entre les pays et les peuples.



Rappelant que les régions de Galice et de Dakhla Oued-Eddahab ont plusieurs points en commun, notamment la place importante qu’occupe le secteur de la pêche dans leurs économies, il a souligné que le CRT et Expourense vont œuvrer pour concrétiser l’objectif de la participation du Maroc au prochain Salon international du tourisme gastronomique d’Ourense.



M. Chérif a fait savoir, en outre, que les deux parties envisagent d’étudier dans l’avenir la possibilité d’organiser à Dakhla une édition spéciale du Salon international du tourisme gastronomique d’Ourense qui sera consacrée à l’Afrique avec la participation de plusieurs pays du continent.



Il a souligné, par ailleurs, que Dakhla et sa région vivent au rythme d’un développement soutenu, notamment sur les plans économique et touristique.