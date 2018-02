Gabon: remaniement ministériel avec neuf changements de portefeuille

Jean-Yves Teal, diplomate de carrière et conseiller diplomatique du président Ali Bongo Ondimba, remplace Guy Rossatanga-Rignault au secrétariat de la présidence gabonaise, a précisé le ministre dans un discours retransmis par les médias publics gabonais.



Neuf ministres voient leur portefeuille changer, avec deux créations de ministères: le ministère de la pêche, de la mer et de la sureté maritime, qui revient à M. Rossatanga-Rignault, et le ministère d'Etat, de la protection sociale et de la solidarité nationale, qui revient à Paul Biyoghe Mba.



La création du ministère de la pêche, de la mer et de la sûreté maritime fait écho à l'engagement politique prononcé du Gabon en faveur des questions climatiques, qui s'est notamment matérialisé par le programme "Gabon bleu", visant à préserver les fonds marins et les ressources halieutiques grâce à la création d'aires protégées.



Change de portefeuille également le ministre de la Justice, Francis Nkea Nzigue, dont les magistrats, en grève illimitée depuis fin 2017, réclamaient la démission.



M. Nkea Nzigue est nommé ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et du cadre de vie - cette troisième prérogative n'existant pas dans le précédent ministère.



Enfin, Solange Mbonzi, députée du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir) de Ndendé, dans le sud, fait son entrée au gouvernement comme ministre déléguée au ministre du budget et des comptes publics.



Le Gabon se prépare à des élections législatives devant se tenir avant fin avril, selon le gouvernement qui n'a pas communiqué de date précise. Prévues initialement en décembre 2016, ces élections ont été reportées deux fois. (afp)