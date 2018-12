Gabon: le président Bongo "se porte plutôt bien", selon le Premier ministre

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, malade et hospitalisé depuis plus d'un mois et demi, "se porte plutôt bien", a déclaré son Premier ministre après l'avoir rencontré mardi à Rabat où M. Bongo est en convalescence.



"Le chef de l'Etat se porte plutôt bien, le processus de sa rééducation évolue très rapidement et positivement", a affirmé mardi soir à Libreville le chef du gouvernement, Emmanuel Issoze Ngondet, à son retour de Rabat. Il n'a pas précisé quand le chef de l'Etat rentrerait à Libreville.



M. Ngondet s'y est rendu accompagné du vice-président, Pierre-Claver Maganga Moussavou, de la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mborantsuo, et du directeur de cabinet d'Ali Bongo, Brice Lacruche Alihanga.



"Le chef de l'Etat est conscient, il reconnaît ses interlocuteurs, il voit bien, il parle bien, sa modulation de ton est bonne", a affirmé M. Ngondet à la presse. "Nous avons été rassurés et apaisés en sortant de cette audience" avec le président à laquelle assistaient également M. Maganga et Mme Mborantsuo, a-t-il ajouté.



Selon lui, M. Bongo "nous a demandé de tout mettre en oeuvre, chacun dans les responsabilités qui sont les siennes, pour que la paix et la stabilité du Gabon soient préservées".



Les chaînes de TV publiques gabonaises, Gabon 1ère et Gabon 24, ont diffusé mardi soir une vidéo de la rencontre entre le chef de l'Etat, son Premier ministre, le vice président et la présidente de la Cour, sans son.



Lunsi, Le roi Mohammed VI a rendu visite au président gabonais, Ali Bongo Ondimba, à l'Hôpital militaire d'Instruction Mohammed V de Rabat. Le souverain s’est informé de l’état de santé du président qui effectue un séjour médical au Maroc, aux fins de rééducation et de convalescence.



A la suite d'un malaise, le président gabonais, âgé de 59 ans, a été admis le 24 octobre dans un hôpital de Ryad où il est resté jusqu'au 29 novembre, date de son transfèrement dans un établissement hospitalier militaire de Rabat pour y poursuivre sa convalescence et sa rééducation.



A aucun moment les autorités gabonaises n'ont révélé le mal dont il souffrait. Seules des sources non officielles ont évoqué un accident vasculaire cérébral (AVC).