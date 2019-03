Gabon: le président Bongo est reparti au Maroc mardi

Le président est reparti de Libreville "dans la soirée du mardi après le conseil" des ministres, a déclaré vendredi cette source à l'AFP.



Lundi et mardi, Ali Bongo avait successivement reçu en audience plusieurs personnalités gabonaises, puis présidé son premier conseil des ministres depuis octobre.



Lors de celui-ci, des centaines de personnes ont été nommées, et plusieurs de ses proches collaborateurs ont été remerciés - notamment, le chef de sa sécurité privée depuis plus de trente ans, le Coréen Park Sang-chul.



Son retour de 48 heures aura aussi été l'occasion pour lui de circuler dans certains quartiers de Libreville, où il a salué les badauds depuis la vitre de sa voiture.



Aucun média n'avait été convié à l'événement qui a été rapporté par des vidéos filmées par des proches de la présidence.



Victime d'un AVC le 24 octobre alors qu'il se trouvait en Arabie saoudite, le président Bongo, rentré dimanche soir à Libreville depuis Rabat, n'y était revenu qu'une seule fois depuis, très brièvement, le 15 janvier.



Il avait alors reçu la prestation de serment des ministres du nouveau gouvernement.



Très peu d'informations ont filtré depuis quatre mois sur le président gabonais et son état de santé.



En janvier, une tentative de putsch a lieu à Libreville pour dénoncer l'absence du président et vouloir établir "une transition démocratique".