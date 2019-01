Gabon : formation d'un nouveau gouvernement de 38 membres

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a nommé, samedi par décret, un nouveau gouvernement composé de 38 membres, indique un communiqué de la présidence gabonaise.



Le nouvel exécutif, nommé sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Nkoghe Bekale, comprend 11 ministres d’Etat, 18 ministres et 8 ministres délégués.



L’actuel ambassadeur du Gabon au Maroc M. Abdu Razzaq Guy Kambogo devient ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l’Intégration régionale, de la Francophonie et des Gabonais de l’étranger



La nouvelle formation gouvernementale comprend des nouveaux noms mais aussi des ministres du gouvernement sortant, dont certains ont changé de portefeuille tandis que d’autres ont gardé le même poste.



Parmi les ministres ayant gardé le même portefeuille figurent notamment M. Etienne Massard Kabinda Makaga, ministre d’Etat, ministre de la Défense nationale et de la Sécurité du territoire et M. Lambert Noël Matha ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de l’Administration du territoire, des Collectivités locales, de la Décentralisation chargé de la Citoyenneté et de l’Immigration.