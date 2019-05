Gabon : Patrice Neveu nouvel entraîneur de l'équipe nationale de football

Le Français Patrice Neveu a été officiellement nommé sélectionneur de l’équipe nationale de football du Gabon, pour une durée de 4 ans renouvelable.



L’annonce a été faite par le président de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) Pierre-Alain Mounguengui à l’issue d’une réunion avec le ministre des Sports Alain-Claude Bilie-by-Nze.



Le français Patrice Neveu remplacera au poste de sélectionneur national du Gabon Daniel Cousin. Ce dernier a été remercié après l’élimination de l’équipe gabonaise de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue du 21 juin au 19 juillet en Egypte.



L’appel à candidatures pour recruter un nouvel entraîneur des Panthères a été lancé, le 2 avril dernier, par la Fédération gabonaise de football (Fegafoot).



L’instance dirigeante du football au Gabon avait enregistré 82 dossiers pour le poste de sélectionneur national et 19 pour le poste de directeur technique national.



Entraîneur depuis trente ans, Patrice Neveu a notamment été sélectionneur de la Guinée, de la République démocratique du Congo (RDC) et de la Mauritanie.