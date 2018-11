Gabon: Ali Bongo poursuit sa convalescence au Maroc

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba est arrivé jeudi à Rabat pour y poursuivre sa convalescence en milieu hospitalier, après plus d'un mois passé dans un hôpital de Ryad pour un mal qui reste officiellement inconnu.



Parti de la capitale saoudienne mercredi soir, le président Bongo, 59 ans, est arrivé tôt jeudi à Rabat, a appris l'AFP de source diplomatique marocaine.



Après son arrivée, il a été directement conduit dans un établissement hospitalier de la capitale marocaine pour y poursuivre sa convalescence et sa rééducation, a précisé cette source.



Aucune image du chef de l'Etat n'a été diffusée, ni à son arrivée au Maroc, ni à son départ de Ryad, où, selon l'agence de presse saoudienne SPA, il a été salué par des officiels du ministère saoudien des Affaires étrangères.



Cette absence d'images du président Bongo depuis son hospitalisation à Ryad le 24 octobre, suscite des interrogations et des inquiétudes au Gabon sur l'état réel de sa santé.



D'autant plus que la communication officielle est restée pour le moins parcimonieuse à Libreville, avec seulement deux interventions du porte-parole de la présidence, Ike Ngouoni, en plus d'un mois.



La première le 28 octobre pour annoncer son hospitalisation en Arabie saoudite, à la suite d'un "malaise" provoqué par "une fatigue sévère", due à une "très forte activité" récente.



La seconde le 11 novembre pour préciser qu'il était "dans une phase de recouvrement de la plénitude ses facultés physiques", après "un saignement justifiant une prise en charge médico-chirurgicale en secteur hautement spécialisé". Une manière implicite de dire que son état était sérieux.



Mais à aucun moment la présidence n'a révélé quel était le mal dont souffrait le chef de l'Etat. Seules des sources non officielles ont évoqué un accident vasculaire cérébral (AVC).



Et ce ne sont ni la présidence ni le gouvernement qui ont annoncé mercredi son départ de Ryad pour Rabat, mais Sylvia Bongo Ondimba, son épouse, sur sa page Facebook.



Le gouvernement n'a fait que confirmer ce transfert plusieurs heures après.



Mme Bongo Ondimba précisait que le départ de son mari pour Rabat avait été "rendu possible grâce à l'amélioration très significative" de son état de santé, parlant "de brève convalescence" au Maroc.



Elle annonçait aussi que le président Bongo mettrait à profite sa convalescence "pour travailler sur les dossier les plus prioritaires" du Gabon, en faisant venir à Rabat "les principaux responsables de la présidence".