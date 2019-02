Gabon: Ali Bongo à Libreville, audiences au palais présidentiel

Des photos du chef de l'Etat recevant en audience, dans le "salon marocain" de la présidence, les présidents de la Cour constitutionnelle et de l'Assemblée nationale, le chef de gouvernement, et son directeur de cabinet, ont été diffusées lundi après-midi par la présidence.



"J'ai été agréablement surpris", a déclaré après l'audience à la chaine de télévision Gabon 24 le président de l'Assemblée, Faustin Boukoubi, soulignant que voir le président lui a fait "chaud au coeur".



Ali Bongo a "gardé le souvenir" et sa "lucidité", il est "très alerte", a encore déclaré M. Boukoubi.



La présidence a précisé dans un communiqué que M. Bongo avait également reçu plusieurs ministres et annoncé que le "tout premier Conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale" du Premier ministre Julien Nkoghe Bekalé, nommé en janvier, se tiendrait mardi.



M. Bekalé doit prononcer le même jour son discours de politique générale devant le Parlement.



Des vidéos d'un cortège présidentiel dans les rues de la capitale gabonaise ont par ailleurs été diffusées par des proches de la présidence sur les réseaux sociaux lundi.



On y voit Ali Bongo saluant de la main des badauds depuis la vitre baissée de sa voiture. La circulation était fortement ralentie à Libreville lundi matin.



Le président est rentré dans la nuit de dimanche à lundi du Maroc, mais "pourrait (y) revenir" plus tard, a indiqué son entourage à l'AFP.



C'est son second retour depuis son AVC le 24 octobre alors qu'il se trouvait en Arabe saoudite: mi-janvier, le président avait fait un passage de moins de 24 heures à Libreville pour assister à la prestation de serment du nouveau gouvernement.



Très peu d'informations filtrent sur le président gabonais et son état de santé. Avant lundi, il n'avait fait aucune apparition publique depuis son AVC.



Mi-février, une ministre a prêté serment devant le président Bongo à l'ambassade du Gabon au Maroc, en présence de la Cour constitutionnelle qui avait fait le déplacement.



En janvier, une tentative de putsch a eu lieu à Libreville dénonçant l'absence du président et disant vouloir établir une transition démocratique.