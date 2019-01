GB: une députée travailliste reporte la date de sa césarienne pour assister au vote sur le Brexit

Une députée travailliste a reporté la césarienne qu'elle devait subir mardi pour pouvoir voter au Parlement britannique sur l'accord de Brexit négocié par la Première ministre Theresa May avec l'Union européenne (UE).



Tulip Siddiq, députée de la circonscription de Hampstead & Kilburn, au nord de Londres, a déclaré au quotidien "Evening Standard" avoir repoussé la date de l'opération de deux jours et qu'elle "compte être poussée en fauteuil roulant par son mari" jusqu'au Parlement.



"Si mon fils vient au monde même un jour plus tard que les médecins l'ont conseillé, mais que ce monde offre de meilleures chances de relation solide entre le Royaume-Uni et l'Europe, alors ça vaut le coup de se battre", a justifié la députée de 36 ans.



Généralement, les parlementaires malades, en fin de grossesse ou venant d'accoucher peuvent se reposer sur un système informel de "jumelage", impliquant que les députés de partis rivaux s'accordent tous les deux à manquer un vote, annulant ainsi les conséquences de leur absence.



Mais cela demande des négociations et une autorisation des Whips (les députés chargés de faire respecter la discipline au sein des partis) qu'ils risquent de ne pas donner lorsqu'il s'agit d'un vote crucial.



La chambre des Communes votera mardi soir sur l'accord sur le Brexit négocié de haute lutte entre Londres et Bruxelles mais vilipendé tant par les Brexiters que par les europhiles.



La première ministre britannique Theresa May a averti les députés lundi soir contre les conséquences imprévisibles qu'aurait un rejet de l'accord sur l'ensemble du pays, sans exclure complètement un report de la date de divorce.