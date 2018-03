GB: le prince William cet été en Israël et dans les territoires palestiniens, une première

Le prince William effectuera cet été une visite officielle en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, a annoncé jeudi le palais de Kensington, une première pour un héritier du trône britannique.



La tournée du Prince William au Proche-Orient, deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique, le conduira également en Jordanie, a précisé le palais.



"Cette visite est effectuée à la demande du gouvernement de Sa Majesté et a été bien accueillie par les autorités israélienne, jordanienne et palestinienne", a-t-il indiqué sur Twitter.



Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué jeudi comme "historique" cette visite annoncée du prince William dans l'Etat hébreu.



Il s'agit de la première visite officielle d'un membre de la monarchie britannique dans es territoires palestiniens, a indiqué une porte-parole du palais de Kensington à l'AFP.



C'est aussi la première fois qu'un membre si haut placé de la famille royale se rend officiellement en Israël depuis la création de l'Etat hébreu en 1948, les précédentes visites officielles ayant été effectuées par les ducs de Kent (1998) et de Gloucester (2007), a-t-elle ajouté.



Le secrétaire d'Etat britannique chargé du Moyen-Orient Alistair Burt a souligné dans un tweet qu'il s'agissait d'une "opportunité importante et unique pour promouvoir les liens diplomatiques et culturels dans la région".



En septembre 2016, le prince Charles, fils de la reine Elizabeth II, avait assisté aux funérailles de l'ancien président israélien Shimon Peres à Jérusalem.



Il avait effectué une visite officielle en Jordanie en février 2015.