GB: Theresa May remporte le vote de défiance organisé contre elle

La Première ministre britannique conservatrice Theresa May a remporté mercredi soir le vote de défiance organisé au sein de son parti à l'initiative de députés hostiles à l'accord de Brexit conclu avec Bruxelles.



La dirigeante a reçu le soutien de 200 députés, 117 ayant voté contre elle, a annoncé Graham Brady, un responsable du parti. Il lui en fallait 159 pour l'emporter. Cette victoire signifie que son parti ne pourra plus chercher à la déloger pendant un an.